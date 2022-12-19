اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:08 م
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مصرع طالبين فى حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمنطقة طوسون بالإسكندرية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:05 م
مصرع طالبين فى حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمنطقة طوسون بالإسكندرية حادث دراجة نارية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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لقي طالبان بأحد المعاهد الخاصة بمنطقة طوسون شرقي الإسكندرية، مصرعهما، بعد اصطدام الدراجة النارية التي كانا يقودانها بسيارة نقل صباح اليوم.

وتلقى اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة ثان، بوجود حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "موتوسيكل" بمنطقة طوسون في إطار نطاق القسم.

وعلى الفور توجه رجال مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف، وسيارة إطفاء، إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة ومعرفة أسبابها.

وقال شهود عين إن السيارة اصطدمت بالموتوسيكل، وأدت إلى اشتعال النيران فيه، ولقي طالبين بالمعهد الموجود بالمنطقة مصرعهما على الفور، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات في معرفة أسباب الحادث.


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