تعرف على الحركة البحرية لموانئ البحر الأحمر وتداول البضائع اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و546 شاحنة و28 ملاكي اليوم، من خلال 9 سفن بحرية متواجدة علي أرصفة الهيئة .

وأكدت الهيئة في بيان لها أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و 271 شاحنة، و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 275 شاحنة و 12 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما تم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة، و185 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأنس رحلات مكوكية " وصول وسفر " للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة .

فيما كشف بيان الهيئة أن موانئ البحر الأحمر، شهدت اليوم وصول وسفر 977 راكب عبر موانئها المختلفة .