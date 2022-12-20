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"بترا": الرئيس السيسى وملك الأردن يؤكدان أهمية دعم السلطة الفلسطينية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 04:37 م
"بترا": الرئيس السيسى وملك الأردن يؤكدان أهمية دعم السلطة الفلسطينية الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني
كتب أحمد جمعة

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزازهما بمستوى العلاقات والتنسيق بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وشدد الزعيمان خلال لقائهما، الثلاثاء، على هامش الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بالمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتم التأكيد على ضرورة الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للوصول إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من البلدين.


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