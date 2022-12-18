اليوم السابع
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الثلوج تتسبب فى تأخير 50 رحلة بمطارات موسكو

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:38 ص
الثلوج تتسبب فى تأخير 50 رحلة بمطارات موسكو ثلوج - صورة أرشيفية
وكالات

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تسببت الثلوج فى إلغاء 13 رحلة، وتأخير 50 في مطارات فنوكوفو، ودوموديدوفو، وشيريميتيفو الروسية.

ووفقا لبيانات جدول مواعيد Yandex، فإنه بحلول الساعة الـ 8:29 "بتوقيت موسكو"، ألغيت 9 رحلات، وأجلت 20 أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار دوموديدوفو، ألغيت رحلتان، وأجلت 22 رحلة، أما في مطار شيريميتيفو، فتم إلغاء رحلتين، وتأجيل 8.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفاد مسؤول الأرصاد الجوية في مركز "فوبوس"، يفغيني تيشكوفيتس، في وقت سابق، بأن موسكو والمناطق المحيطة بها شهدت تساقط 50% من كمية الثلوج الشهرية خلال يوم واحد.

وأضاف أن تساقط الثلوج في العاصمة موسكو، سيضيف 10 ملليمترات اليوم الأحد، وربما يتم تحطيم الرقم القياسي لهذا اليوم.

 

 

 


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