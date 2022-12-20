الوفود العربية والمشاركون بمؤتمر الإسكان العربي يزورون العاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

نفيسة هاشم: الزيارة شملت أهم معالم مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال المركزية والحي الحكومي



أعضاء الوفود العربية أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه..وأكدوا أن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز يحسب لمصر بوجه خاص وللدول العربية بشكل عام

اصطحبت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أعضاء الوفود ومسئولي الإسكان بالدول العربية والباحثين المشاركين في مؤتمر الإسكان العربي السابع، في جولة موسعة للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استكمالاً لقيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باصطحاب نظرائه وزراء الإسكان والتعمير العرب ورؤساء الوفود في زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة" والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقدة في مصر.

واستهلت وكيل أول الوزارة وأعضاء الوفود الرسمية المشاركة في الجولة، بزيارة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم مسئولو المدينة، حيث تم تفقد القاعات المختلفة ومكونات مبنى دار الأوبرا المصرية الجديدة بالمدينة، ومبنى المكتبة، ومكونات متحف عواصم المحافظات، حيث تم تقديم شرح واف من المتخصص عن كل مشروع تم زيارته بمدينة الثقافة والفنون.

ثم انتقلت وكيل أول الوزارة ومرافقوها إلى زيارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضُم أبراجاً باستخدامات متنوعة بين سكني وتجاري وغير ذلك، أحدها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع يبلغ نحو 400 متر، حيث قدم مسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة شرحاً وافياً عن منطقة الأعمال المركزية شمل مكونات المنطقة وحجم الاستثمارات والعمالة بها.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم المرور على منطقة مسجد مصر ومبنى البرلمان، بجانب زيارة منطقة قوس النصر، والتي توضح منطقة الحكم وساحة الشعب ومنصة الاحتفالات وساري العلم، مروراً على الحي الحكومي والذي يضم مبانى الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تجول أعضاء الوفود بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ حول مكونات المبنى والحي الحكومي بشكل عام.