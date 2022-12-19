وزير الإسكان يختتم جولته العاصمة الإدارية بزيارة الأحياء السكنية والحى الحكومى

كتب أحمد حسن

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته مع نظرائه وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء الوفود العربية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بزيارة الأحياء السكنية، والحى الحكومي، ومبنى البرلمان، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة" والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية، بينما تبلغ مساحة الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، 885 فداناً، ويضم 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

كما تجول وزير الإسكان ونظراؤه العرب، بمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى أعلنت مجلة ENR الأمريكية المتخصصة في المشروعات الهندسية حول العالم، فوزه كأفضل مشروع مبنى حكومي تم تنفيذه في العالم عام 2021، واستمعوا إلى شرح من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المنفذة للمشروع، عن مكونات مبنى البرلمان، وانتقلوا لتفقد الحى الحكومى، والذى يضم مبانى الوزارات والهيئات الحكومية، وكذا تفقدوا النصب التذكاري، وغيرها من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.