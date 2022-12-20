اليوم السابع
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"القوى العاملة": فرص عمل لائقة لذوى الهمم بالشرقية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:55 م
"القوى العاملة": فرص عمل لائقة لذوى الهمم بالشرقية مديرية القوى العاملة بالشرقية تستقبل الراغبين في فرص عمل من ذوي الهمم
كتبت – مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشأن لقاء مع مجموعة من ذوى القدرات الخاصة الراغبين في الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى القدرات الخاصة في وظائف ملائمة لدرجات إعاقتهم وتتناسب معها وتكليف أجهزة المديريات لضمان تطبيق أحكام القانون.

وأوضح أحمد عبدالهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، في تقريره للوزارة، أنه استقبل بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية عدد من الراغبين في فرصة عمل من ذوي الهمم للإستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للالتحاق بسوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص.

يذكر أن وزير القوى العاملة كان قد شكل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى القدرات الخاصة، وأرسل خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهاته بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بتنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى القدرات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيان شهرى حسب خطة التفتيش لكل "مكتب"، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%.

استقبال الراغبين في فرصة العمل بمديرية القوى العاملة في الشرقية
استقبال الراغبين في فرصة العمل بمديرية القوى العاملة في الشرقية

فرص عمل

توظيف

ذوي الهمم

القوى العاملة

وظائف خالية



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