السيطرة على حريق شب فى حوشين دون إصابات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لحوش مجاور، بدائرة مركز شرطة سوهاج، ولا توجد خسائر بالأرواح، وأنهت القوات أعمال تبريد مكان الحريق ومحاصرته.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بحوشين، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعقيد طارق أبو سديرة، مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج، بنشوب حريق بحوش دائرة مركز سوهاج، حيث نشوب الحريق بحوش ملك المدعو حربي م ح م 58 سنة عامل بمسجد، ويقيم بذات الناحية وامتد لحوش مجاور ملك المدعو محمد ر ا س 38 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية مشيدين بالبلوك الأبيض ومسقوفين بأفلاق النخيل والبوص.

تم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لقيام المدعو بكري م ا ح 46 سنة مزارع، ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من البوص بجوار حوش الأول، وامتدت بفعل الرياح للحوشين، واتهماه بالإهمال واحتراق كمية من البوص.

تم ضبط المشكو فـي حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة "دون قصد"، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.