السجن المشدد 6 سنوات لبائع مخدرات بحى العرب فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي وتامر أحمد رضا الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد علي بائع الهيروين بحي العرب.

وتعود احداث الواقعة إلى يوم 21 من شهر 9 عام 2022 بدائرة حي العرب بمحافظه بورسعيد ، حيث أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهرًا مخدرا للهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستمعت محكمة الجنايات الى الشاهد الأوحد في القضية، وهو زياد لؤي فاروق الجمل نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العرب، والذي أكد بانه بضبط تفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة، عثر بحوزته علي 158 لفافة للهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر المتهم أن الهدف هو الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لترويجها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الـ 158 لفافه هي لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيها عما اسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.