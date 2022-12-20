السجن المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة حيازة 600 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفي الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، للمتهم "ع.ع.م" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25889 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، داخل سيارة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مزاولة المتهم "ع..ع.م" مزارع، نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه داخل سيارة، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد جوالين، وبفض محتويات الجوال الأول تبين أن بداخله عدد 299 طربة حشيش، وبفض متحويات الجوال الثاني عثر بداخله علي عدد 300 طربة حشيش، وكان ذلك بطريق الإسكندرية الساحلي مطروح، وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المستخدمه في أعمال الاتجار بالمخدرات.

وتبين من وزن تلك المواد المخدرة أنها وزنت 85,20 كيلو جرام، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.