السجن 7 سنوات لـ 5 متهمين للتنقيب عن آثار في برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار شريف بركات ، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير الجنايات أحمد السيد، بالسجن 7 سنوات لكل من " أ.ح.ع" و " ع.ح.م" و " أ.ع.ح" و " ع.ع.ح" و" إ.ا.ح" لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 198 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد باعمال تنقيب عن الآثار أسفل منزل ملك أحد المتهمين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه علي اثر فحص بلاغ بشأن حادث وفاة " ا.ر.ع" فقد توصلت التحريات الي قيام الشخص المتوفي مع كل من " أ.ح.ع" و " ع.ح.م" و " أ.ع.ح" و " ع.ع.ح" و" إ.ا.ح" ، بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل المتهم الثاني بقصد الحصول علي الآثار .

وتبين من التحقيقات واللجنة المشكلة بوزارة الآثار، أن الحفر يصل الي اثنين متر ونصف ويوجد بها سرداب أفقي وأبعاد أخرى متر ونصف وأعمال حفر أخري تصل إلي 10 أمتار، وتم التحفظ علي عدد 2 كوريك وأدوات حفر ورمال بمحل الواقعة ، وأن تلك الاعمال تمت بغرض التنقيب عن الآثار بدون ترخيص ، وأن المنطقة الواقع بها محل الحفر تقع ضمن الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار بالقرار الرقمي 231 لسنة 1982 فقرة ب وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .