الرئيس يلتقى نظيره الفرنسى على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن

كتب محمد الجالي

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر " بغداد للتعاون والشراكة "، بالأردن.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وكان السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح ان مشاركة الرئيس تاتى في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في اغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

واضاف المتحدث الرسمي ان تشهد الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشارك السيد الرئيس أيضاً في قمة ثلاثية مع كلٍ من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي والتي تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء.