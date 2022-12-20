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الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يؤكدان حرص البلدين على تثبيت دعائم استقرار العراق

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:00 م
الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يؤكدان حرص البلدين على تثبيت دعائم استقرار العراق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالي

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التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في البحر الميت بالأردن، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".
 
وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك تبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث بشأن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، مع التأكيد في هذا السياق على حرص البلدين على التعاون والتنسيق لمساعدة الجانب العراقي على تثبيت دعائم الاستقرار والأمن الداخلي في العراق الشقيق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس إيمانويل ماكرون

مصر وفرنسا

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

اليوم السابع بلس



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