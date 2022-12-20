الرئيس الأوكرانى يزور خط الجبهة فى مدينة باخموت شرقى البلاد

وقال مكتب الرئيس الأوكراني - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، إن زيلينسكي التقى، خلال زيارته، بعسكريين وقلد جنودًا أوسمة.

تجدر الإشارة إلى أن قتالاً شرسًا يدور في مدينة "باخموت" منذ شهر أغسطس الماضي، وظلت باخموت في أيدي الأوكرانيين خلال الحرب التي استمرت 10 أشهر تقريبًا، ما أحبط هدف موسكو في السيطرة على مقاطعة دونيتسك والتي تعتبر جزءًا من منطقة الدونباس المتاخمة لروسيا.

وسيؤدي الاستيلاء على باخموت إلى تمزيق خطوط الإمداد الأوكرانية وفتح طريق للقوات الروسية للتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما معقلان رئيسيان لأوكرانيا في المقاطعة.