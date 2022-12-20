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الخارجية العراقية: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيؤكد على دور العراق الفاعل

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:21 م
الخارجية العراقية: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيؤكد على دور العراق الفاعل المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف
كتب أحمد جمعة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الثلاثاء، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيؤكد على دور العراق الفاعل ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال الصحاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية في عمّان، سيشهد المزيد من برامجيات دعم الاقتصاد الوطني والتكريس لمعدلات انفتاح السياسة الخارجية، فى إطار شراكات العراق المتعددة التي تقوم على تنويع البوابات الاقتصادية".

بدوره، ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقى أن الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون، العلاقات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة، وآليات التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".


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