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التموين: "اللى هينقل سلعة بدون فاتورة ستصادر منه وهذا قرار"

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:10 ص
التموين: "اللى هينقل سلعة بدون فاتورة ستصادر منه وهذا قرار" توريد الارز
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الأرز ينتج من 7 محافظات وسيكون متاحا في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الأرز سيكون مدون عليه السعر وفاتورة مدون فيها السعر مثل باقي السلع، وقال: "اللى هينقل سلع بدون فاتورة ستصادر منه وهذا قرار".

وأضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن قرار إتاحة تداول الأرز سيساعد في توفير السلعة بالأسواق وإنتاجنا من الأرز أكبر من استهلاكنا بكثير، لافتا إلى أن توريد الأرز مفتوح حتى 15 يناير وفق للقرار الوزاري وكل مزارع لم يورد الأرز سيعاقب بغرامة.

وتابع: "عقوبات مشددة على الممتنعين عن توريد الأرز وتوقيع عقوبات رادعة حال عدم الاعلان عن أسعار السلع"، مؤكدا أن رئيس الوزراء يكلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع.


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