اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:05 ص
أكرم القصاص
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التشيك تحذر المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:00 ص
التشيك تحذر المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة احتفالات الكريسماس
أ ش أ

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أصدرت السلطات في التشيك تحذيرا للمواطنين من البرودة جراء الانخفاض الكبير في درجات الحرارة بعدة مناطق في البلاد.

وحذرت السلطات المواطنين - وفقا لراديو "براج الدولي" - من الهطول الكثيف للثلوج، مشيرة إلى تراكم الجليد على عدة طرق في محافظة "فيسوكينا" ومدينة "أولوموك" ما أدى لوقوع عدد من الحوادث المرورية.


وتابع الراديو أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأسبوع لتصل إلى 12 درجة سليزيوس بحلول السبت المقبل، والذي يقيم فيه مواطنو التشيك احتفالات عيد الميلاد. 


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