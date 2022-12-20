اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 06:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:41 م
افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد.. صور جانب من افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية
الوادي الجديد- فريق محافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، معرض ختام الأنشطة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة، حيث تضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والأشغال اليدوية التى صممت بأنامل الطلاب من ذوى الهمم بالمدرسة، وشهد وكيل التعليم بالمحافظة احتفالية خاصة نظمتها المدرسة ضمن الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة والتى تضمنت مجموعة من الأنشطة الفنية والرياضية والمسابقات بمشاركة طلاب المدرسة. 
 
وفى سياق متصل، شارك الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات تفعيل المبادرة التى تتبناها المحافظة فى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وذلك بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالخارجة. 
 
وأوضح مدير التعليم بالمحافظة أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على توعية العاملين وطلاب المدارس للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية، واستبدالها بالأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من الورق والقماش.
 
ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة رفع الوعى الطلابى بأضرار البلاستيك وما يمثله من خطورة على البيئة واستخدام البدائل والتى تعمل على حماية البيئة وخاصة مع التغيرات المناخية وتداعياتها.
 
وحرص الدكتور جمال على توزيع مجموعة من الأكياس المصنوعة من القماش على طلاب المدرسة كبديل آمن من استخدام الأكياس البلاستيكية.
 
افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (8)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (5)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (9)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (6)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (7)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (1)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (2)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (4)
 

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوى الهمم بالوادى الجديد (3)
 
 

الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

مدرسة الامل للصم وضعاف السمع بالخارجه

مبادرة الحد من استخدام البلاستيك

اخبار مصر

أخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة