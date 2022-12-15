طلاب مدرسة الفرافرة الصناعية يشاركون أعمال صيانة كهرباء مجموعة من المدارس

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أشاد الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، بالمشاركة الفعالة لطلبة وطالبات الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة ( فنى تركيبات ومعدات كهربائية ) فى أعمال الصيانة لمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية، ذلك فى إطار التدريبات العملية المكثفة لطلاب التعليم الفنى وفقا لمنظومة الجدارات المهنية القائمة على ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وإكتساب مهارات طوال فترة الدراسة تؤهلهم للحياة العملية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب من أجل خريج فنى متدرب ذو خبرة وكفاءة عالية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحر.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالمحافظة، عن حصاد المركز الثامن على مستوى الجمهورية بمسابقة التربية الموسيقية لأعياد الطفولة.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن الطالب بيجول ميلاد تناغو من مدرسة الجغيل الابتدائية بالخارجة نجح فى حصاد المركز الثامن بتصفيات الجمهورية لمسابقة أجمل صوت ( المرحلة الابتدائية ) ، بعد تصدره قائمة الفائزين بالمسابقة على مستوى المديرية.

وهنأ الدكتور جمال الطالب بيجول وأسرته الكريمة وجميع القائمين على العمل متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.