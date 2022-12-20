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افتتاح قرية خور عواضة فى أسوان بعد إعادة إعمار منازلها.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:17 ص
افتتاح قرية خور عواضة فى أسوان بعد إعادة إعمار منازلها.. صور منازل القرية بعد إعادة إعمارها
أسوان – عبد الله صلاح

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افتتح محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، ورانيا مغربى، مدير وحدة السكان بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات جمعية الأورمان، قرية "خور عواضة" بمحافظة أسوان، بعد إعمارها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدا بإعادة إعمار وتطوير المنازل والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار عدد (150) منزلا فى وقت قياسى على ثلاث مراحل أخرها 20منزل، لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح شعبان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله فى تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة فى محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها فى الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج .

إعادة إعمار المنازل
إعادة إعمار المنازل

 

تعمير المنازل
تعمير المنازل

 

تفقد المنازل الجديدة
تفقد المنازل الجديدة

 

منازل القرية بعد إعادة إعمارها
منازل القرية بعد إعادة إعمارها

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