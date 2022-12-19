اليوم السابع
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مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الفيوم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:43 ص
مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الفيوم جثة - ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء فى منزله بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بمصرع طفل صعقا بالكهرباء بمنزله فى قرية منشأة صبري التابعة لمركز إطسا.
 
 
انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع الطفل سليم م خ 3 سنوات، وتم نقل الجثة إلي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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