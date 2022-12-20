إدارة أزمات البحر الأحمر: توقعات بسقوط أمطار جنوب المحافظة بداية من الغد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن جنوب البحر الأحمر تبدأ من مدينة مرسى علم وشلاتين وحلايب، ابتداء من غد الأربعاء حتى الجمعة نهاية الأسبوع.

وأكدت الإدارة العامة للازمات بالبحر الأحمر على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية فى المدن المذكورة واتباع تعليمات المرور بها حفاظًا على أرواحهم وارواح المواطنين.

وانتشرت فى الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية المطلة على مدن حلايب وشلاتين المراعى الخضراء، بعد سقوط الأمطار عليها بداية ديسمبر الجارى، حيث ينتظر أهالى القبائل هناك فصل الشتاء كل عام لانتشار المراعى فيه بعد سقوط المطر لترعى أبلهم وأغنامهم.

فيما تحيط بأغلب مدن محافظة البحر الأحمر المشروعات القومية لحماية المدن والممتلكات العامة والخاصة من مياه السيول والأمطار، حيث غرب مدينة رأس غارب بحيرة عملاقة تسمى بحيرة وادى الدرك وعدد من الحواجز بها وكذلك عدد سدود وادى حويشية.

وكذلك يوجد بمدينة الغردقة سد فالق السهل وسد فالق الوعد وعدد من البحيرات منها بمنطقة وادى مليكة، كذلك فى مدينة سفاجا سد البارود الأبيض الذى حمى مدينة سفاجا من اخطار السيول خلال السنوات الماضية.

وفى مدينة مرسى علم وشلاتين عدد من السدود والبحيرات منها بحيرة وادى حوضين الشهيرة، التى حجبت كميات كبيرة من مياه السيول خلال الأمطار السابقة.