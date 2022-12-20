اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:12 م
أكرم القصاص
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طقس غائم جزئيا وفرص اسقوط الأمطار على محافظة الدقهلية.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:24 م
طقس غائم جزئيا وفرص اسقوط الأمطار على محافظة الدقهلية.. صور طقس غائم جزئيا بالدقهلية
الدقهلية :محمد الحبشي

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تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، طقسا غائما جزئيا على بعض مدن المحافظة، وظهرت الشبورة المائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فيى حين تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق المتفرقة، وسجلت دراجات الحرارة علي مدينة المنصورة العظمي 23 والصغري 15.

وتتوقع هيئة الأرصاد المصرية، فرص سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه .

وتنشط حركة الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 22  درجة والصغرى 15 درجة، المنصورة العظمي 23 والصغري 15، والإسكندرية العظمى 21والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

 

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