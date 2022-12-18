اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:51 م
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وفاة فتاة متأثرة بإصابتها فى حادث سير ببنى سويف قبل شهر من موعد زفافها

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:30 م
وفاة فتاة متأثرة بإصابتها فى حادث سير ببنى سويف قبل شهر من موعد زفافها جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم الأحد، داخل مستشفى بني سويف التخصصى، متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر.
 
وشهدت مستشفى بنى سويف التخصصى مساء اليوم الأحد، وفاة آية ا 25 عامًا، بسبب إصابتها في حادث مروري الأسبوع الماضى، وتعرضت لإصابات بالغة نقلت على أثرها إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم .
 
وجاري الآن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها ودفنها بمقابر العائلة.
 
 

 


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