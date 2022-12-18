وفاة فتاة متأثرة بإصابتها فى حادث سير ببنى سويف قبل شهر من موعد زفافها

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم الأحد، داخل مستشفى بني سويف التخصصى، متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر.
وشهدت مستشفى بنى سويف التخصصى مساء اليوم الأحد، وفاة آية ا 25 عامًا، بسبب إصابتها في حادث مروري الأسبوع الماضى، وتعرضت لإصابات بالغة نقلت على أثرها إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم .
وجاري الآن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها ودفنها بمقابر العائلة.
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