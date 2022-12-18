وفاة فتاة متأثرة بإصابتها فى حادث سير ببنى سويف قبل شهر من موعد زفافها

وشهدت مستشفى بنى سويف التخصصى مساء اليوم الأحد، وفاة آية ا 25 عامًا، بسبب إصابتها في حادث مروري الأسبوع الماضى، وتعرضت لإصابات بالغة نقلت على أثرها إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم .

وجاري الآن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها ودفنها بمقابر العائلة.