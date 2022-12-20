اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:17 م
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إحالة 85 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:20 م
إحالة 85 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددة على إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وأسفرت تلك الحملات عن إحالة  85 من العاملين بالمصالح الحكومية  بمركزى الدلنجات  وشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى. 
 
من جانبه أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، التزام المحافظة بالتوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن التعامل بمنتهى الحسم لمواجهة غلاء الأسعار، وإخفاء السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.
 
مشددة على ضرورة المتابعة الدورية للأسواق والتعامل بمنتهى الحسم ومتابعة مدى التزام المحال التجارية بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، والتوافق على المدى السعرى الخاص بتلك السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب البعض فى تسعيرها.
 
 
 

إحالة موظفين للتحقيق

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انضباط ادارى

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