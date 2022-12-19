ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة بديوان عام المحافظة.

أسفرت الحملات عن ضبط 10 طن فواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بكفر الدوار وضبط حوالى 2 طن مواد غذائية فاسدة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.