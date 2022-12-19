ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة بديوان عام المحافظة.
أسفرت الحملات عن ضبط 10 طن فواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بكفر الدوار وضبط حوالى 2 طن مواد غذائية فاسدة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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