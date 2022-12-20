إحالة عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الأسلحة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن، ومحمد عبد الله مدير المباحث، من ضبط (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات الصوت – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .