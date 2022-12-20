أهم 5 سلع للصادرات والواردات المصرية مع الصين عام 2022.. تعرف عليها

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في أول 9 أشهر من العام الجاري 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 36.7%.

وأوضحت بيانات الجهاز، أهم المجموعات السلعية للصادرات والواردات بين البلدين خلال تلك الفترة:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين عام 2022

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2 مليار دولار.

فواكه بقيمة 74.3 مليون دولار.

أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 62.1 مليون دول.

ألياف نسيجية بقيمة 26.5 مليون دولار.

جلود بقيمة 17.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين عام 20

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.3 مليار دولار.

مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.6 مليار دولار.

شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 839 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 787.3 مليون دولار.

منتجات كيميائية بقيمة 784 مليون دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 11.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 10.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.، وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%.