أمن العراق أولوية.. الرئيس السيسى يلتقى ماكرون على هامش مؤتمر بغداد ..إنفوجراف

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، في البحر الميت بالأردن، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما دار في اللقاء...

التقى الرئيس السيسى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون على هامش قمة بغداد بالأردن



الرئيس السيسى

تناول لقاء الرئيسين عددا من موضوعات التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

شهد اللقاء مباحثات رئاسية بشأن أجندة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى الأردن

أكدا حرص البلدين على التعاون والتنسيق لدعم الاستقرار والأمن الداخلى فى العراق