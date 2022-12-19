اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يعلن خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا خلال 4 سنوات

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:00 م
العراق يعلن خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا خلال 4 سنوات الغاز - أرشيفية
وكالات

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أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الاثنين، وضع خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائياً تنفذ على مدى 4 سنوات، متعهداً بظهور نتائج ملموسة خلال السنة الأولى، خصوصاً في بعض الحقول الجنوبية.

وقال عبد الغني، خلال كلمة في معرض ومؤتمر "العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة": "نأمل من هذا المؤتمر الكثير من خلال البحوث والدراسات التي ستطرح في مجال الصناعة النفطية".

وأضاف أن وزارة النفط "أخذت على عاتقها تطوير عملية إنتاج النفط والغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية"، موضحاً أن الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن، وصولاً إلى منع حرقه نهائياً.

 

 


الغاز

استثمار الغاز

العراق

وزارة النفط العراقية

حيان عبد الغني



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