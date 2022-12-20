أخبار مصر.. رئيس مجلس النواب: قناة السويس ليست للبيع ولا يمكن التفريط فيها

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، على أن مشروع قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع للقناة، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا. أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه فى بيع او شراء أو استئجار أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعى يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر او غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف باى حال من الأحوال على القناة ذاتها، لأنها مال عام لا يمكن التفريط فيه.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي يصل الأردن للمشاركة فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى الأردن اليوم للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً يصل 3 درجات.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء 21 ديسمبر، أول أيام فصل الشتاء رسميا، تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 ديسمبر ، على القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة.

و يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

التعليم: امتحانات "الأول والثانى" الثانوى العام من 14 حتى 26 يناير المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 1650 جنيها للجرام من عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام، ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وتشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

عيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.