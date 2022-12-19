6 أعراض مبكرة لسرطان الثدي يسهل إغفالها لدى النساء

كتبت رانيا عامر

إن التعرف على الأعراض المبكرة ل سرطان الثدي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تطور المرض. كلما تعرفت عليه مبكرًا ،وبدأت في العلاج ، كانت فرصك أفضل في الشفاء التام، لكن معرفة ما الذي تبحث عنه بالضبط ،وأنواع التغييرات التي تتطلب محادثة مع طبيبك قد يكون أمرًا محيرًا.لان أعراض سرطان الثدي يمكن أن تبدو مختلفة من شخص لآخر.وفقا لما نشره موقع self.

يقول الدكتور فلاناغان إن أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لسرطان الثدي هو ظهور كتلة جديدة ،أو تغير في شكل ،أو محيط الثدي. يمكن أن تشمل العلامات الحمراء الأخرى تغيرات في الحلمة ، أو تغيرات في الجلد ، أو شعور بتضخم الثدي بشكل غير عادي .



ما هي العلامات المبكرة لسرطان الثدي؟ 1. تصوير الثدي الشاذ

التصوير الشعاعي للثدي هو أداة فحص تستخدم جرعة منخفضة من الأشعة السينية للكشف عن علامات الإصابة بسرطان الثدي ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان . يقول الدكتور فلاناغان إن التصوير الشعاعي للثدي يمكنه الكشف عن السرطان لدى الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض ولكنهم لم يشعروا بعد بوجود كتلة في صدورهم - وهذا هو سبب فعاليته.

كما تساعد تصوير الثدي بالأشعة السينية الخبراء في العثور على علامات أخرى لسرطان الثدي يمكن اكتشافها قبل ظهور المزيد من التغييرات الواضحة ، كما تقول جينيفر أونيل ، دكتوراه في الطب ، FACS ، جراح الثدي في أريزونا أونكولوجي ، قد تشمل هذه التكلسات ، وهي عبارة عن رواسب صغيرة من الكالسيوم داخل أنسجة الثدي .

2. كتل ملحوظة

إذا شعرت بوجود كتلة صلبة في أي مكان حول ثديك أو تحت الإبط ، فلا تتجاهلها. في الواقع ، وجدت إحدى الدراسات أنه من بين 56 عرضًا ملحوظًا لسرطان الثدي ، كان الورم هو الأكثر شيوعًا. 1

3. تغيرات في شكل الثدي ومحيطه

بطبيعة الحال ، سيتغير شكل ثديك بمرور الوقت. بعد كل شيء ، فإن ثدييك في سن 20 ليس ما تراه في سن الخمسين (شكرًا ، الجاذبية!) ، خاصة إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

4. تغيرات في الحلمة أو إفرازات

يمكن أن تتضمن علامة مبكرة أخرى لسرطان الثدي تغييرات معينة في حلمتك ، مثل الحلمات التي تنحرف إلى الداخل ، أو تسحب إلى جانب واحد ، أو تظهر غمازة ، أو تغير اتجاهها ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). كما أن الالتهاب حول الحلمة ، والجلد المتقشر ، والقشور ، والحكة ، أو الإحساس بالحرقان.إفرازات غير طبيعية من الحلمة شيء آخر يستحق الانتباه إليه.

5. التهاب الجلد أو تلون أو تورم

في حين أنه ليس شائعًا مثل العلامات المبكرة الأخرى لسرطان الثدي ، فإن ظهور جديد لتلون الثدي ، أو سماكة جلد الثدي ، أو تورم يؤثر على أكثر من ثلث الثدي ، أو تضخم الغدد الليمفاوية بالقرب من الإبط يمكن أن يرتبط بسرطان الثدي الالتهابي (IBC ) ، وهو شكل نادر و "عدواني جدًا" من المرض والذي غالبًا ما يتم اعتباره خطأ على أنه عدوى ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان .

6. آلام الثدي أو ثقله

على الرغم من أن معظم سرطانات الثدي لا تسبب الألم ، إلا أنها ممكنة. يقول الدكتور فلاناغان إن الشعور بألم الثدي وثقله من الأعراض المبكرة المحتملة - وغالبًا ما يتم تجاهله أو تجاهله.