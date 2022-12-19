وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بأداء الطلاب فى مسابقتى الإذاعة والبرلمان.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، بأداء الطلاب خلال تحكيم مسابقتي الإذاعة والبرلمان المدرسي، وذلك بحضور لجنة الوزارة حمدي عوض، السيد سيف، وأحمد الشريف، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وهالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفر الشيخ بالمدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة "خالد السواحلي".

وشارك عدد من المدارس على مستوى المحافظة في المسابقتين، مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإدارة بلطيم، ومدرسة قلين الإعدادية بنات، التابعة لإدارة قلين، ومدرسة دسوق الثانوية بنات، ومدرسة الجزيرة الخضرة التجارية، التابعة لإدارة مطوبس.

كما شاركت المديرية ببرلمان منتخب لإدارة الرياض التعليمية لتمثيل المديرية في المسابقة بإشراف محي عبد السلام الخيري، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، ورباب السيد محمد موجه أول مركزي الصحافة والإعلام بالمديرية.

وأشادت لجنة الوزارة والحضور بالأداء المتميز للطلاب، كما أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس المشاركة في المسابقتين واوصي بمواصلة رحلة النجاح والأداء المتميز توجيه عام الصحافة والإعلام التربوى بكفر الشيخ.



وكيل الوزارة يثمن اداء الطلاب والطالبات



الطلاب المشاركين



الاشادة باداء الطالبات