وزير الطيران: تعزيز التعاون والشراكة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية

كتب محمود عبد الغني

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اليوم، دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران، حيث تناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسنغافورة في مختلف مجالات النقل الجوى، كما تم بحث سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية والتعاون وتبادل الخبرات بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين .

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين مصر وسنغافورة في العديد من المجالات وبخاصة النقل الجوى، مشيراً الى حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع كافة الدول الآسيوية وخاصة دولة سنغافورة، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية، ويعزز التعاون بين قطاع الطيران المدنى المصرى ونظيره الآسيوى في مختلف المجالات، مؤكداً أن ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ومن جانبه أكد السفير دومينيك جوه أن بلاده تتطلع باستمرار لمزيد من التعاون مع مصر في العديد من المجالات، وأنها تولى أهمية خاصة لدعم الشراكة مع وزارة الطيران وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة .

وأشاد سفير سنغافورة بما حققه قطاع النقل الجوى فى مصر من طفرة كبيرة فى مختلف الأنشطة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر وسنغافورة.