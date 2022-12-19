وزير التموين: السماح للمضارب بحرية تخزين الأرز الشعير ونقل الأرز الأبيض من محافظة لأخرى

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزيرا لتنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض بالسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، ونقل الارز الابيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

ونص التوجيه فى مادته الثانية باستمرار قيام مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الاخطارات المقدمة إليهم من حائزي الارز الابيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الارز الشعير المنتج محليا هذاالموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز او تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية، كماشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بتوجيه انذار رسمي لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة طبقاللقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ول تجاوز فدان يكون التوريد اختيارياً.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معان الوزير أحمد كمال إن الوزير أصدر قرار فى وقت سابق بمد موسم توريد الأرز الشعير حتى منتصف يناير 2023 و مد مهلة الأخطار لحائزي الأرز الشعير والابيض عن الكميات المخزنة لديهم حتى 25 ديسمبر.