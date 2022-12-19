اليوم السابع
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وزير الإسكان يلتقى نظيره الفلسطينى لبحث التعاون فى إصدار تشريعات الإسكان

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:43 م
وزير الإسكان يلتقى نظيره الفلسطينى لبحث التعاون فى إصدار تشريعات الإسكان الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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على هامش مؤتمر الإسكان العربي السابع، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى الوزارة، لبحث التعاون المشترك، ونقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني فى قطاع التشييد والبناء.
 
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم عرض التجربة العمرانية المصرية، على الجانب الفلسطيني، وخاصة في مجال إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بشكل عام، والقوانين والقواعد المنظمة، للعلاقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فى مجال التنمية العمرانية.
 
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة المصرية أحرزت تقدما كبيراً فى مجال التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، موضحاً أن الدولة تنفذ حالياً مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.
 
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم أيضا، استعراض أوجه التعاون مع الجانب الفلسطيني، فى مجال إصدار الكودات الخاصة بقطاع التشييد والبناء، وذلك من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهو أحد الجهات التابعة لوزارة الإسكان، والمعنية بإصدار الكودات.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان



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