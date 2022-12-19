وزير الأوقاف يعتمد 25 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، 25 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 23 خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف 2 آخرين.

وفي سياق متصل أعلن وزير الأوقاف انعقاد مجلس الحديث الثالث، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) .. لاستكمال قراءة وشرح كتاب "الموطأ" الأحد المقبل عقب صلاة العصر مباشرة.

والتقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخلال اللقاء وجه وزير الأوقاف الشكر للجنة المشرفة على مسابقة الأئمة والعمال من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف وعلى الجهد الكبير المبذول من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مسابقة الأئمة والعمال، وعلى كل ما يقوم به في كل المجالات، مقدرًا الجهد العظيم المبذول من أجل إخراج هذا العمل على أكمل وجه.

وعن مسابقة الأئمة أكد وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جميع إجراءات مسابقة الأئمة قد انتهت وستعلن النتيجة النهائية قبل الإعلان عن المسابقة الجديدة، وفيما يتعلق بمسابقة العمال فجار الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتنقيح قوائم المتقدمين والتحقق من مؤهل المتقدم وعدم حصوله على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية المطلوبة وقت الإعلان، وذلك من خلال التنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا.