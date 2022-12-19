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وزارة النقل توقع غدا عقدا خاصا برصيف 3/85 بميناء الإسكندرية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:06 م
وزارة النقل توقع غدا عقدا خاصا برصيف 3/85 بميناء الإسكندرية المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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يشهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، غدا الثلاثاء، التوقيع الخاص برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO ، وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجستيات.
 
 ويحضر توقيع العقد، اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء اسكندرية و رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندى، و ذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر. 
 
ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية و البوابات و الورش الفنية. 
 
ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لميناء الاسكندريه لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 الف طن.
 
 

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