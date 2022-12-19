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وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:00 ص
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل، المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو فى حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وإتلاف للممتلكات العامة وأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذى أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل.
 
وأشارت وزارة النقل إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب ومسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.
 
يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. 
 
 

وزارة النقل

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد



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