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النقل تناشد المواطنين بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:25 م
النقل تناشد المواطنين بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقانات
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات. 
 
يأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
 
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