وحدة السكان بالأقصر تكشف تفاصيل أنشطة وندوات دعم المرأة ومتحدى الإعاقة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت رجاء شوقى مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ عدة أنشطة ضمن خطة الوحدة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالى، وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية.

وشملت تلك الفعاليات إقامة ندوة رفقا بالقوارير بمركز ومدينة أرمنت، بدعم العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبحضور الدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان، وذلك فى إطار تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

كما شهدت قاعة المؤتمرات الدولية، ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم كامل الدعم لإنجاح الحملة من خلال الفعاليات والمبادرات المتاحة، إنطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وتأكيداً على ضرورة المشاركة والتشبيك مع الجهات المختلفة ومتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفى إطار اقامة الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية بما يخدم القضية السكانية شاركت وحدة السكان مع جمعية رسالة الخيرية فرع أرمنت في إقامة فعاليات (يوم التحدي) لدعم أصحاب القدرات الخاصة بنادي الشبان المسلمين بأرمنت، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، حيث حضر الاحتفال أعضاء مجلس إدارة جمعية رسالة ومتطوعيها، ومقرر لجنة السكان ومنسقي وحدة السكان بمركز ومدينة أرمنت، وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان والشباب المتطوع بوحدة السكان، وبدأت الاحتفالات بمشاركة أطفال ذوي الهمم في فقرات الإنشاد الديني والغناء والإستعراضات المختلفة، وتم توزيع الهدايا على الحضور من متحدي الإعاقة، واختتمت الفعالية بالتقاط الصور الجماعية والتذكارية مع الأطفال ومتحدي الإعاقة وذويهم.

كما شاركت وحدة السكان بالأقصر، مع مديرية الصحة بالأقصر فى تنظم قافلة طبية مجانية بكافة التخصصات على مدار يومان، وذلك بدعم من الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة غادة شعيب مديره تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الاقصر، وإشراف الدكتور نهاد نصر الدين مدير القوافل العلاجية بالأقصر، والدكتور عبد الرؤوف طبيب عظام.



الأنشطة والندوات لدعم المرأة ومتحدي الإعاقة



مشاركة الوحدة فى القوافل العلاجية بالأقصر