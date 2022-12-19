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هيئة الدواء تصدر دليلا إرشاديا بالتداخلات العلاجية مع الطعام​

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:47 م
هيئة الدواء تصدر دليلا إرشاديا بالتداخلات العلاجية مع الطعام​ هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبدالسلام

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أصدرت هيئة الدواء دليلا إرشاديا حول أشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة، كتوثيق مرجعي لأهم النصائح التى يحتاجها المريض لتفادى الآثار الجانبية الناجمة عن تداخل الأدوية مع بعض الأطعمة.
 
ونصحت هيئة الدواء  المصرية بضرورة استشارة الصيدلي من لتلافي تلك الأخطاء، والحصول على الفاعلية المطلوبة من الدواء، والاستخدام الآمن؛ وذلك لأن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء؛ لما له من مؤهلات علمية متخصصة في الشأن الدوائي، وخبرات عملية تتيح له إسداء النصيحة المناسبة لكل حالة على حدتها.​
 
 
وتابعت هيئة الدواء: يمكن التعرف على التداخلات الدوائية الناتجة عن تناول الدواء مع بعض الأكلات وذلك من خلال هذا الدليل ..
 
 
 
 
 

 


هيئة الدواء

التدخلات الدوائية

الطعام

الاستخدام الامن للدواء

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