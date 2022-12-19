مياه الشرب بسوهاج تبدأ أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

سوهاج عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 والتى تستمر فى الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر الجارى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم فى وقتاً سابق إعلان أسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقرات اللجان، وذلك بالبحث بالرقم القومى على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg .

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية أن أعمال الاختبارات العملية تجرى تحت إشراف متخصصين فى المجالات المعلن عنها وأنه تم الاستعانة بممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وقنا والأقصر خلال أعمال الاختبارات العملية وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة لأعمال اللجان.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية أنه تجرى اختبارات الحاسب الآلى يومى 24 و25 ديسمبر بجامعة سوهاج بمركز الاختبارات اسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة لوظائف أخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب امن كما تجرى الاختبارات العملية لوظيفة كيميائى وفنى معمل فى الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر بمحطة مياه نيدة بقرية نيدة مركز اخميم وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة اخصائى سلامة وصحة مهنية فى الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة سائق وسائق معدات ثقيلة فى الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر بمحطة مياه نيدة.

يأتي هذا بالإضافة إلى إجراء الاختبارات العملية لوظيفة حرفى سادس فى الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجارى بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة فى الفترة من 19 حتى21 ديسمبر بمحطة مياه المراغة السطحية نجع الأبعادية قرية بنى هلال المراغة وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشأة فى الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج طريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الامن وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام فى الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر بمحطة مياه البلينا السطحية شارع البحر بجوار محكمة البلينا بمدينة البلينا.