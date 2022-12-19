موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 19-12-2022

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 19-12-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، الجولة التي أجراها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نظرائه وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء الوفود العربية، لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يأتي:

وزير الإسكان يتفقد مع نظرائه العرب ورؤساء الوفود كابيتال بارك بالعاصمة الجديدة

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نظرائه وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء الوفود العربية، زيارة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجولوا بقطاعات مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإسكان العربي السابع.

وزير قطاع الأعمال العام: وثيقة سياسة ملكية الدولة تنظم العلاقة مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومى.

أوابك: مصر تتصدر قائمة الدول العربية لعدد المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين

كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أنه فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين في جمهورية مصر العربية، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع الثاني والثالث من عام 2022 على عدد غير مسبوق من مذكرات التفاهم مع عدة شركات إقليمية وعالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 15 مذكرة تفاهم واتفاقية.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 958.696 مليار جنيه.

اكتشاف أثري لمجموعة من المقابر بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بتل اثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن 20 مقبرة تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء استكمال أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع.

سعر الذهب ينخفض لمستوى 1650جنيها للجرام من عيار 21

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا ملحوظا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام مقابل مستويات 1700 جنيه بإجمالي هبوط 50 جنيها في الجرام.

"التجارة" تفرض رسم صادر 3500 جنيه على تصدير خردة وفضلات الصلب المقاوم للصدأ

قررت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم صادر على صنف خردة وفضلات صلب مقاوم للصدأ بند جمركي ( 7204.21) بواقع 3500 جنيه للطن، جاء ذلك في القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2022 بشأن فرض رسوم على خلائط صلب مقاوم للصدأ.