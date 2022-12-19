اليوم السابع
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منصة التغيرات المناخية بأسوان تناقش نتائج مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:46 ص
منصة التغيرات المناخية بأسوان تناقش نتائج مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ جانب من الفعالية
أسوان - عبد الله صلاح

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نفذت المنصه المحلية للتغيرات المناخية بأسوان ورشة عمل حول مشروعات العمل المناخى فى أسوان إستهدفت الطلاب المتفوقين بمدرسة السيدة نفيسة الابتدائية بأسوان.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، إن المناقشات دارت حول مشروعات العمل المناخى بمحافظة اسوان، والتى تعد من اهم النتائج المباشرة لقمة المناخ فى شرم الشيخ. 
 
وأوضح رئيس الاتحاد النوعى للبيئة باسوان، أن ورشة العمل تاتى ضمن برامج التوعية المستمرة بنتائج مؤتمر قمة المناخ، لربط مختلف فئات بما تحقق واهم توصيات المؤتمر ، وخاصة فيما يتعلق بأنشطة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنشىء و الشباب و تعريفهم بكل ما يتم حاليا حتى يكونوا على دراية تامة بما يتم فى بلادنا.
 

 


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