مقتل شخصين بإطلاق نار فى أحد مقاهى العاصمة اليونانية

وكالات

لقي رجلان مصرعهما وأصيبت امرأة بعدما أطلق رجل مجهول النار في مقهى بأثينا، في حادث مرتبط على ما يبدو بتصفية حسابات بين العصابات الإجرامية.

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث مساء الأحد في مقهى مزدحم بالزوار في منطقة نيا سميرني بالعاصمة اليونانية، حيث اقترب شخص مجهول يرتدي قناعا طبيا وغطاء رأس، من إحدى الطاولات الواقعة على الرصيف وفتح النار على الجالسين وراءها، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكرت تقارير أن القتيلين (41 و44 عاما) من أصل ألباني، وأن المرأة المصابة حياتها ليست في خطر.

وأشارت التقارير إلى أن أحد القتيلين، حسب المعلومات، "كان ينتمي إلى جماعات إجرامية" ووصفت الحادث بأنه "هجوم على طريقة المافيا".