مساعد وزير الإسكان يستعرض محاور استراتيجية المدن الجديدة الذكية فى مصر

كتب أحمد حسن

استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية، في جلسة نقاشية، محاور استراتيجية المدن الجديدة الذكية في مصر، وذلك خلال مشاركته بجلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر العربي السابع المنعقد خلال الفترة من 18 : 20 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان العرب.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنه ضمن محاور استراتيجية المدن الذكية بمصر، الحوكمة الإلكترونية، والتي تشمل ميكنة منظومة تراخيص البناء، والتجارة الإلكترونية، والسياحة الإلكترونية، والخدمات الصحية أو الطبية.

ثم تطرق مساعد وزير الإسكان، إلى مراحل إعداد الاستراتيجية، من ناحية تقنيات جمع البيانات، وتنفيذ شبكات واسعة النطاق، وتقييم المدن من حيث القدرات والإمكانيات، والمعلومات والبيانات التي يتم توفيرها من خلال وحدات متخصصة.

واستعرض " إبراهيم" المرحلة الأولى للتحول الرقمي بالمدن الجديدة، من ناحية إنشاء الأنظمة الذكية وجمع المعلومات، وربط معلومات البناء، كما تطرق بالشرح إلى محور إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية، متناولا الأهداف الرئيسية من إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، ومن أهمها الحفاظ على الموارد مثل المياه وغيرها من الموارد، وتوافر وسائل الرصد البيئي، وإدارة العمران، بجانب تناول أهم مبادئ الجيل الرابع من المدن، والمتمثلة في توفير البنية التحتية الذكية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين المنتقلين للعيش بتلك المدن، حيث تناول بالشرح مخطط تنفيذ مدينة العلمين الجديدة وكيفية تغيير المفهوم الشائع عن المدينة كونها مدينة مصيفية فقط إلى مدينة متكاملة صالحة للعيش طوال العام، بجانب توافر الاتصالية بالمدن وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أنه تم وضع إطار مرجعي لاستراتيجية المدن الذكية، بهدف ضمان التطبيق الأفضل للمعايير والاشتراطات التي شملتها الإستراتيجية.

كما شهدت الجلسة النقاشية العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول تطبيق إستراتيجية المدن الذكية، كما أشاد الحضور بالعرض التقديمي والشرح لمحاور الإستراتيجية، وبالأخص فكرة مشروع النهر الأخضر الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة.