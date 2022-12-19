مزارع الأقصر تبدأ فى حصاد فاكهة الكنتالوب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمراراً للعمل المتواصل فى مزارع الأقصر مع نهاية العام الجارى، انطلق أصحاب المزارع والعمال فى موسم جديد من مواسم الفاكهة التى تطرح فى فصل الشتاء، حيث إن الكنتالوب من نباتات العائلة القرعية، وبه نسبة جيدة من السكريات ويحتوي على فيتامين "أ و ج"، ويعتبر مصدر رزق وفير لأصحاب المزارع فى جنوب الأقصر.

وتعتبر مواعيد الزراعة المناسبة للكنتالوب حسبما يقول المزارع عثمان العريان إبن إسنا، أنه يزرع فى عروتين إحداهما عروة صيفية فى شهر فبراير ومارس ويعطى المحصول فى( أبريل ومايو)، وعروة نيلية فى شهر( أغسطس وسبتمبر) فى الوجه القبلى ويعطى المحصول فى شهر أكتوبر، ويتم أيضاً زراعته تحت الأنفاق فى ( ديسمبر ويناير) ويعطى المحصول فى شهر مارس، حيث أنه يزرع الكنتالوب فى الأراضى الرملية والجيرية والتى تحتوى على نسبة من الجير وأنسب الأراضى لزراعته الأراضى الصفراء والصفراء الثقيلة، ومن أصنافه الفرنساوي والهجين.

ويضيف عثمان العريان لـ"اليوم السابع"، أنه فى بداية زراعة الكنتالوب يتم حرث الأرض مرتين أو ثلاثة متعامدات، ويتم تسوية الأرض بالزحافة وتخطيط الأرض بالخطاط العميق بعرض 125 لـ150 سم، ويتم عقب ذلك تحضير الأسمدة الآتية وخلطها جيداً تمهيداً لوضعها فى بطن الخط، وهى: من20-30م3 سماد عضوى متحلل أو15-20م3 سماد بلدى +10م3 سماد كتكوت ويخلط معاً، بجانب 50 كجم سلفات نشادر، و100كجم سلفات بوتاسيوم، و50-100كجم كبريت زراعى، و150-200 كجم سوبر فوسفات، حيث تخلط هذه الأسمدة الكيميائية مع بعضها وتقلب جيداً مع السماد البلدى ثم توزع فى باطن الخطوط ثم يمشط عليها لتغطيته بالتربة، ويتم رى الأرض رية غزيرة تمهيداً لزراعة الأرض بالطريقة الخضير(الحراثى) وتترك حتى تستحرث ثم الزراعة.

وكان قد انطلق خلال الأسابيع الماضية أصحاب المزارع فى المناطق الجبلية فى موسم حصاد الكركديه الثمرة الأشهر للمشروب الصعيدي المتميز، والذي يقدم ساخن وبارد فى مختلف أرجاء مصر ويطلق عليه "العناب"، حيث رصد "تليفزيون اليوم السابع" رحلة حصاد الكركدية بأنواعه البلدى والسعودي الأشهر فى أسواق الأقصر ومصر، وذلك من داخل إحدى مزارع الكركدية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

ويساهم المشروب الذي يعد من محصول الكركديه فى الحفاظ على صحة الكبد وخفض ضغط الدم، وهو منتج فى كل منزل ومقهى وكافية، إذ يتم تناوله ساخناً وبارداً فى كل مكان وله فوائد كبيرة للجميع، حيث تبدأ رحلة الكركدية بالزراعة فى جنوب الأقصر، ويقوم المزارعون بجلب كل متطلبات الزراعة لهذا النوع من الزراعات فى منتصف كل عام فى شهرى مايو ويونيو بصورة دائمة لظروف الطقس، وتتواصل رحلة الزراعة برعاية المزرعة طوال 5 أو 6 شهور، ثم تبدأ مرحلة الحصاد فى شهر ديسمبر فى مدينة إسنا وهو الوقت الملائم للحصاد، ويتم العمل يومياً منذ الصباح الباكر فى المزارع الواقعة فى المناطق الجبلية بالمدينة، وتنقل فى جرارات كبيرة للقري، لتصل أشجار الكركدية إلى أيدي السيدات والفتيات بالقرية ليتم بدء مرحلة "التفصيص" والفصل للثمار عن الأعواد لتخرج بشكلها النهائي "قشرة ولوزة".



التجارة خلال تجميع كميات الكنتالوب بعد الحصاد



العمال فى المزارع خلال حصاد وتجميع الكنتالوب



العمال فى مزارع الكنتالوب جنوب الأقصر



تجميع الكنتالوب فى الكراتين قبل بيعه بالشوادر



سعادة المزارعين خلال موسم حصاد الكنتالوب



فرحة موسم حصاد الكنتالوب جنوب الأقصر