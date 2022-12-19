مديرا التعليم العام والفني بالغربية يتفقدان العملية التعليمية بعدد من المدارس

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية والقائم بعمل مدير عام التعليم العام، مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تمت متابعة مدرسة بوريك الحجر للتعليم الأساسي، ومدرسة السلام الخاصة.

وخلال المتابعة بمدرسة بوريك الحجر للتعليم الأساسي، تفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسي وحضر حصة لغة عربية ورياضيات وعلوم ثم تابع إجراء الامتحانات الشهرية لمادة العلوم للصف الاول الإعدادي، للاطمئنان إلى حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب أثناء الامتحانات وكذلك تابع التقييمات الصفوف الأولى.

وشدد العراقي على وجود عضو أمن البوابة بجوار البوابة وبحوزته دفتر الأمن، ومنع دخول أي شخص من الخارج إلى داخل المدرسة إلا بتسجيل البيانات كاملة وساعة الدخول والخروج، كما شدد على الإشراف اليومي ومتابعة الطلاب جيدا والتأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية.

كما حضر مدير عام الشئون التنفيذية ورشة عمل لزراعة عيش الغراب (المشرم) بمدرسة السلام الخاصة وأكد على الأهمية الغذائية لفطر عيش الغراب، وذلك لاحتوائه علي نسبه عالية من البروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات رافقة خلال ورشة العمل ايمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية و عماد العكل مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية والدكتورة بوسي الشوبكي مدير وحدة التنمية المستدامة بالمديرية .

من ناحية أخرى، قام فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالغربية، بمتابعة مدرسة المحلة الكبرى التجارية بنات، التابعة للإدارة التعليمية بشرق المحلة.