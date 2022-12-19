محافظة الشرقية تحصل على شهادة الأيزو للديوان العام والمراكز التكنولوجية

أعلنت شركة نيمكو النرويجية المتخصصة في منح شهادات الأيزو لنظم الإدارة في القطاعات الحكومية والخاصة عن منح ديوان عام محافظة الشرقية و3 مراكز تكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) شهادة الأيزو ISO9001:2015 للممارسات الإدارية البلدية استرشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 لتطوير نظام إدارة الجودة.

جاء ذلك عقب الإجتماع الذى عقده الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشركة الأيزو ، حيث أعلن المهندس حسام الجارحي رئيس فريق المراجعين بمنظومه نيمكو عن حصول محافظة الشرقية على شهادة الأيزو ISO9001:2015 بعد الانتهاء من أعمال المراجعة لكافة إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس ، ليوصى فريق المراجعة بإصدار شهادة الأيزو ISO9001:2015 لمحافظة الشرقية.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لحصول الديوان العام لمحافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية "الزقازيق – حي أول – فاقوس" على شهادة الأيزو ISO9001:2015 والتي جاءت بعد عمل وجهد متواصل للعاملين ورغبتهم الملحة في التطوير والوصول لأفضل مستوى إداري يليق باسم محافظة الشرقية والتي استطاعت خلال الفترة الماضية ان تتصدر المشهد علي مستوي محافظات الجمهورية في التعامل مع الملفات العامة والتكليفات الرئاسية.

وقال المحافظ أن شهادة الأيزو تمثل بداية لخطة تطوير مستمرة ينعكس أثرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وتتماشى مع خطط التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية على أرض الشرقية.

وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة بديوان عام المحافظة واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وفريق العمل المتميز وجميع العاملين بالديوان العام والعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ "الزقازيق – حي اول – فاقوس" وذلك على جهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح، مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد تطوراً غير مسبوق في مجال العمل الإداري وخاصة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي مما كان له عظيم الأثر في التقدم للحصول على شهادة الأيزو ، لإستكمال منظومة التطوير والإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.